وكالة الطاقة الذرية: إيران عرضت عدم زيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تقريرين سريين للدول الأعضاء اليوم الثلاثاء، إن إيران عرضت عدم زيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى درجة نقاء تصل إلى 60 بالمئة واتخذت الاستعدادات اللازمة لذلك.

وجاء في أحد التقريريين الفصليين، بحسب وكالة رويترز: «نوقش إمكان عدم زيادة إيران مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60% من اليورانيوم-235»، وذلك خلال زيارة المدير العام للوكالة رافائيل جروسي لإيران الأسبوع الماضي.

وأضاف التقرير أن الوكالة التابعة للأمم المتحدة تأكدت من أن إيران بدأت تنفيذ التدابير التحضيرية لذلك.

لكن دبلوماسيا كبيرا قال إن العرض الإيراني، الذي يضع حدا أقصى للمخزون عند نحو 185 كيلوجراما، مشروط بإلغاء القوى الغربية قرارا مزمعا ضد طهران خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد أيام.