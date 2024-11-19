زيلينسكي: أوكرانيا ربما يتعين عليها الانتظار لاستعادة كامل أراضيها

أشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطاب أمام البرلمان، اليوم الثلاثاء، إلى أن السيطرة الروسية المؤقتة على الأراضي الأوكرانية ربما تكون حتمية في ظل وجود الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في السلطة.

وقال الرئيس الأوكراني "ربما يتعين على أوكرانيا الانتظار لفترة أطول من بقاء شخص ما في موسكو لتحقيق أهدافها واستعادة كامل الأراضي الوطنية".

وانتشرت التكهنات في وسائل الإعلام الدولية لبعض الوقت بشأن إمكانية أن تتجمد الحرب في أوكرانيا على طول الخطوط الأمامية دون أن تتنازل كييف بشكل قانوني عن الأراضي لروسيا.

في خطابه أمام البرلمان، استبعد زيلينسكي بشكل قاطع إمكانية تنازل أوكرانيا رسميا عن الأراضي: "نحن لا نتنازل عن حقوق أوكرانيا في أراضيها".

وقدم زيلينسكي أيضا للبرلمان خطة حول كيفية زيادة قدرة أوكرانيا على الصمود أمأم الضغوط الروسية، تركز على الجهود العسكرية والاقتصادية والاجتماعية داخل أوكرانيا. ومن المقرر أن تأتي التفاصيل في ديسمبر.

وأضاف إن الأسلحة الأوكرانية كانت أحد الضمانات الرئيسية لاستقلال أوكرانيا، مشيرا إلى الاستثمارات الضخمة في الأسلحة.

وتابع زيلينسكي "حتى بدون الأسلحة النووية، يمكننا أن نجد أدوات احتواء تقليدية".

ولتحقيق هذه الغاية، قال الرئيس إنه من المقرر أن يتم إنتاج 30 ألف طائرة مقاتلة مسيرة بعيدة المدى و3 آلاف صاروخ كروز العام المقبل. كما سيتم توسيع الانتاج المحلي للذخيرة.

وتأتي خطة زيلينسكي لأوكرانيا بعد وقت قصير من تقديمه "خطة النصر" للشركاء الدوليين في أكتوبر، والتي تضمنت طلب دعوة للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي العسكري (الناتو).

وتدافع أوكرانيا عن نفسها ضد غزو روسي واسع النطاق منذ ألف يوم بدعم من حلفائها الغربيين.