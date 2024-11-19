إسرائيل تشن غارات في قلب العاصمة اللبنانية

استهدفت غارات جوية إسرائيلية حيا في قلب العاصمة اللبنانية بيروت مساء الاثنين، حيث أصابت منطقة بالقرب من البرلمان وعددا من السفارات ومقر الأمم المتحدة، وفقا لوكالة الأنباء الوطنية اللبنانية.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن خمسة أشخاص على الأقل قُتلوا وأصيب 31 آخرون. ووصف مراسل وكالة أسوشيتد برس في الموقع في بيروت وقوع إصابات كبيرة في الشارع بينما كانت صفارات الإسعاف تدوي في المنطقة.

ومنذ أواخر سبتمبر، تصاعدت الغارات الإسرائيلية على لبنان بشكل كبير، حيث تعهدت إسرائيل بتدمير جماعة حزب الله المسلحة ووقف هجماتها على إسرائيل.

وتقول وزارة الصحة اللبنانية إن أكثر من 3500 شخص قُتلوا في لبنان جراء النيران الإسرائيلية خلال العام الماضي، 80% منهم في الشهر الماضي فقط.