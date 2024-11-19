قال البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، إنَّه تعلم منذ صغره أن الوطن هو أهم شيء، معقبا: «لما يكون الوطن هو مصر يبقى أهم وأهم».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «اليومين دول» الذي يذاع عبر أثير راديو النيل وإذاعة نغم إف إم، اليوم الاثنين، أن أي شيء آخر يصب رخيصًا إذا ما وُضع أمام الوطن.

وأكد أن الوطن هو القيمة الأولى في حياة الإنسان، مشددا على الحرص على سلامة الوطن.

وتحدث عن جانب من حياته الشخصية، قائلًا إن اسمه الذي وُلد به هو «وجيه»، ومع دخوله للدير وبدء عملية الرهبنة بات اسمه «تيودور» بمعنى عطية الله.

ولفت إلى أنه عند رسمه قسًا ثم بطريرك أصبح اسمه هو نفسه لكن باللغة المصرية أو القبطية القديمة وهو تواضروس.



