مؤتمر أدب الطفل والذكاء الاصطناعي يكرم سعدية بهادر

في إطار فعاليات وزارة الثقافة المصرية، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، تقيم دار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور أسامة طلعت، مؤتمر "أدب الطفل والذكاء الاصطناعي" الذي تبدأ فعالياته في العاشرة من صباح غد الأربعاء وتستمر على مدار يومين.

وقد التزم مركز توثيق وبحوث أدب الطفل ضمن فعاليات إقامته لمؤتمره السنوي بتكريم أحد الرموز الأدبية أو الأكاديمية البارزة فى مجال أدب الطفل وخدمة الطفولة بصفة عامة، وعليه قرر الدكتور أسامة طلعت رئيس مجلس إدارة دار الكتب والوثائق القومية ورئيس المؤتمر منح تكريم هذا العام لشخصية أكاديمية أنفقت من سنوات عمرها الكثير لخدمة الطفولة والنهوض بالدراسات النفسية التى أجريت حوله، وهى الأستاذة الدكتوره سعدية بهادر أحد علماء النفس المصريين الحاصلة على الدكتوراه في علم النفس من الولايات المتحدة الأمريكية، وحاليًا أستاذ علم النفس المتفرغ بكلية الدرسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس، وعميدة المعهد الأسبق، رئيس مجلس إدارة جمعية أحباء الطفولة، وسابقا شغلت رئيس تحرير مجلة (طفلي)، عضو مجلس إدارة جمعية حقوق الطفل، عضو اللجنة الدائمة لترقية الأساتذة بالمجلس الأعلى للجامعات، عضو اللجنة العليا للطفولة بمحافظة القاهرة، مستشار لمنظمة اليونسكو، خبيرة لمنظمة اليونيسيف، خبيرة للهيئة الأمريكية للمرأة الزنجية.

وأشرفت على ما يقرب من (200) رسالة ماجستير ودكتوراه في مجالات الطفولة: الطبية، والإعلامية، والنفسية، والاجتماعية، والثقافية، وحصدت العديد من الجوائز، منها جائزة الدولة التقديرية فى العلوم الاجتماعية، جائزة جمعية المعلمين الكويتية 1979، 1980، جائزة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 1983، جائزة البحوث الممتازة لجامعة عين شمس 1988، جائزة المعهد العربي بإسبانيا 1989، جائزة وزارة الثقافة (المركز القومي لثقافة الطفل)1992، جائزة وشهادة تقدير من مؤتمر الآثار النفسية للعدوان على دولة الكويت 1993، جائزة مجلة حواء 1999، الجائزة التقديرية لجامعة عين شمس 2002، جائزة جامعة المنصورة، مركز الطفولة 2003، جائزة المركز الديموجرافي 2004، جائزة البنك الدولي ووزارة الشئون على مشروع حماية الشباب من المخاطر 2005.

وانتجت العديد من الكتب والمؤلفات العلمية، أبرزها: كتاب سيكولوجية المراهقة، في علم نفس النمو، من أنا؟، دليل الآباء والمعلمين في مواجهة المشكلات اليومية للأطفال والمراهقين، مجموعة الكتب المرشدة لمشرفة الحضانة، المرجع في برامج تربية أطفال ما قبل المدرسة، فن التعامل مع السلوك المشكل، نمو طفلك من الحمل حتى نهاية العام الثاني إضافة لكتب وجهت للأطفال، مثل: كتاب بيتى، من أنا؟