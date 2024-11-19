الولايات المتحدة تفرض عقوبات تستهدف عددا من قادة حماس

قالت مذكرة منشورة على الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأمريكية، إن واشنطن فرضت عقوبات اليوم الثلاثاء، على عدد من قادة حركة المقاومة حماس.

وأضافت المذكرة، أن العقوبات تستهدف ستة أفراد، منهم باسم نعيم وغازي حمد المسئولان الكبيران في الحركة، بحسب وكالة رويترز.

وكانت الولايات المتحدة قد حذرت اليوم الاثنين، تركيا من استضافة قيادات حركة حماس، قائلة إن «واشنطن تعتقد بأنه يجب ألا يعيش زعماء منظمة إرهابية في راحة»، وفق قولها.

وردا على سؤال عن تقارير تفيد بأن بعض قادة حماس انتقلوا إلى تركيا من قطر، لم يؤكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر هذه التقارير لكنه قال إنه ليس في موقف يسمح له بتفنيدها.

وأضاف أن واشنطن ستوضح للحكومة التركية أنه لا يمكن أن تستمر الأمور كالمعتاد مع حماس.