جيش الاحتلال يعلن اغتيال قائد منظومة القذائف الصاروخية متوسطة المدى التابعة لحزب الله

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، اغتيال قائد منظومة القذائف الصاروخية متوسطة المدى التابعة لحزب الله علي توفيق الدويك.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، إن طائرات حربية تابعة لسلاح الجو هاجمت أمس الاثنين، بتوجيه من هيئة الاستخبارات العسكرية وقيادة المنطقة الشمالية.

وأشار إلى أن «الدويك تولى قيادة منظومة القذائف الصاروخية متوسطة المدى منذ شهر سبتمبر 2024، خلفًا لقائد المنظومة السابق الذي تمت تصفيته، وكان مسئولاً عن إطلاق أكثر من 300 قذيفة صاروخية باتجاه أراضي إسرائيل، بما في ذلك منطقة حيفا ووسط البلاد».

وزعم أن «الجيش هاجم على مدار الأشهر الأخيرة، عشرات البنى التحتية لمنظومة القذائف الصاروخية متوسطة المدى التابعة لحزب الله، والتي شملت منصات إطلاق كانت موجهة نحو الجبهة الداخلية لإسرائيل».

ولفت إلى أن «هذه العمليات تأتي للقضاء على عناصر وقادة حزب الله، ضمن جهود الجيش الرامية لضرب منظومة القذائف الصاروخية التابعة لحزب الله، وقدرات الحزب على إطلاق القذائف الصاروخية».