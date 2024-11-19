سمير فرج: إسرائيل لم تستطع القضاء نهائيا على القدرة القتالية لحركة حماس أو حزب الله

قال المفكر الاستراتيجي اللواء دكتور سمير فرج، إن إسرائيل لم تستطع القضاء على القدرة القتالية بالكامل لحركة حماس أو حزب الله.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج «صالة التحرير»، على قناة «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن إسرائيل تعجز عن تحقيق ذلك رغم مرور كل هذه الأشهر على الحرب.

وأشار فرج، إلى أنه غير متفائل بانتهاء الحرب الإسرائيلية على حزب الله، مُرجعًا ذلك إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يحاول استغلال الحرب الحالية فرصة للقضاء على القوة العسكرية لحزب الله.

في شأن منفصل، أوضح فرج - في معرض حديثه عن الحرب الروسية الأوكرانية - أن الحرب النووية لها قواعد اشتباك وهي بمثابة قانون يتم الالتزام بها أثناء الحروب

وأشار إلى أن قواعد الاشتباك تحدد حالات استخدام الدول النووية لأسلحتها في الحرب، وهي تهديد الأمن القومي وضرب عمق أراضيها.

ولفت إلى توقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يوسع إمكانية اللجوء إلى السلاح النووي.