مسئول إيراني: علاقاتنا مع السعودية تخدم مصالح المنطقة بأكملها

قال مجيد تخت روانجي، مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية، إن هناك الكثير من الأمور المشتركة بين طهران والرياض.

وتابع: "إيران والسعودية دولتان شقيقتان وجارتان وعلاقاتهما الوثيقة ستخدم مصالح المنطقة بأكملها"، حسبما ذكرت وكالة أنباء "إرنا"، الإيرانية، اليوم الثلاثاء.

ولفت روانجي إلى أنه أجرى مباحثات مثمرة مع نظيره السعودي وليد الخريجي، خلال زيارته للمملكة، أمس الاثنين، مشيرا إلى أنهما ناقشا العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك للدولتين إقليميا ودوليا.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، التقى محمد رضا عارف، نائب الرئيس الإيراني، بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، على هامش القمة غير العادية لمنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، التي عقدت في الرياض، وأكد أن الطريق الجديد لتطوير العلاقات بين طهران والرياض هو مسار "لا رجعة فيه".

وأضاف أن "توسيع العلاقات بين البلدين يسير على الطريق الصحيح"، وأعرب عن أمله في أن تتبع العلاقة السياسية الجيدة، توسعات في مجالات الاقتصاد والثقافة والعلوم والتكنولوجيا.

وكانت السعودية وإيران قد اتفقتا، في مارس 2023، على استئناف العلاقات الدبلوماسية، بعد سنوات من القطيعة.