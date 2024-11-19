سفيرة مصر بالبرازيل: زيارة وفد قناة السويس لعرض فرص الاستثمار بالمنطقة الاقتصادية

أعلنت السفيرة مي طه، سفيرة مصر بالبرازيل، أنه «يتم الإعداد والتجهيز لزيارة لوفد من هيئة قناة السويس إلى البرازيل لعرض للإمكانيات والامتيازات والفرص في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس».

وقالت خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «مع خيري»، المذاع عبر شاشة «المحور» مساء الإثنين، إن البرازيل حققت نقلة نوعية خلال 20 عاما، وذلك بتحولها من مستوردة للحبوب إلى سلة غذاء للعالم.

وأضافت أنه يتم التنسيق لأن تصبح مصر مركزا إقليميا لتوزيع الحبوب البرازيلية؛ نظرا لموقعها الجغرافي الذي يتيح الوصول إلى أسواق إفريقيا وآسيا وأوروبا، معربةً عن أملها في توسيع التعاون ليشمل منتجات أخرى كاللحوم، لاسيما وأن مصر من أكبر مستوردي اللحوم البرازيلية.

وأشارت إلى وجود فرصٍ ضائعة بين البلدين تسعى لاستغلالها، لافتة أن الميزان التجاري لصالح البرازيل بشكل كبير للغاية، موضحة أن مصر تستورد اللحوم والدواجن واللحوم الحلال في ظل وجود جالية عربية كبيرة بالبرازيل.

ولفتت إلى تصدير مصر بشكل رئيسي مواد خام وبخاصة الأسمدة، مؤكدة أن الصادرات أثاث دمياط يعد فرصة واعدة أمام المصدرين المصريين.

وأشارت إلى توجيه رئاسي بفتح خط طيران مباشر بين القاهرة وساو باولو؛ لحل مشكلة بعد المسافة.