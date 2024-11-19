قوات الدعم السريع تزعم عدم تلقى أي دعم عسكري من أي دولة بما فيها الإمارات

قالت قوات الدعم السريع، أحد طرفي الصراع في السودان، أنه "لا مصلحة لها في استمرار الحرب وأن الجهة الوحيدة المستفيدة من ذلك هي المؤتمر الوطني، الذي يسعى للعودة إلى السلطة".

وقال رئيس وفد التفاوض عن قوات الدعم السريع، عمر حمدان، في مؤتمر صحفي مساء أمس من العاصمة الكينية، نيروبي، الدعم السريع لم ترفض الانضمام للجيش، وفقا للاتفاق الإطاري ولا ترفض الحلول السلمية وأنها على استعداد للعودة إلى التفاوض في حال وجود مبادرات جادة".

وزعم حمدان أن: "قوات الدعم السريع لم تتلق أي دعم خارجي من دولة الإمارات أو غيرها من الدول".

وقال عز الدين الصافي إن "الدعم السريع ملتزمة بالتوصل إلى وقف لإطلاق النار فوري وشامل مع السماح بمرور المساعدات الإنسانية لجميع أنحاء البلاد، لكن موقف القوات المسلحة غير جاد فيما يتعلق بالحل السلمي".

واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.

كان وزير الخارجية السوداني علي يوسف، قد أكد في تصريحات الأحد الماضي أن بلاده تبحث عن دول حليفة تقف إلى جانبها في مواجهة المشكلات والظروف، التي تمر بها حاليا ولا تبحث عن أحلاف.