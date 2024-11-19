عصام كامل يطالب بعقد جلسة مع رئيس الحكومة للاتفاق على آلية للتعامل مع الصحافة والرد الدائم على تساؤلاتهم

قال الكاتب الصحفي عصام كامل، رئيس تحرير فيتو، إن فريق العمل في المؤسسة التي يقودها لديها فريق عمل متخصص في التأكد من صفحات المسئولين والشخصيات العامة، وبالفعل اعتمدنا ألف ومائتي صحفة موثقة لهذه الشخصيات.

وأكد كامل، خلال كلمته الندوة التي ينظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خلال إطلاق "مبادرة تنظيم الذاتي للإعلام في مكافحة الشائعات" اليوم الثلاثاء بحضور القيادات الصحفية والإعلامية، ضرورة توثيق الصفحات الشخصية لمسئولي الحكومة والشخصيات العامة، وبالتالي يتم اعتماد كمصدر للصحافة والإعلام دون غيرها.

وشدد على أن وسائل الإعلام المحترفة لا يمكن أن تقود السوشيال ميديا، فهناك كما ذُكر خمسين مليون حساب سوشيال ميديا في مصر، بمعنى ٥٠ مليون صحفي غير محترفين، لديهم رخصة "موبايل" يستطيع تصوير أي واقعة أو حدث في أي لحظة ويبث محتواه بدون أي رقابة.

وأشار إلى أن قضية التعامل مع السوشيال ميديا كإعلام محترف، قضية نوقشت في منتدى الإعلام العالمي في ٢٠١٧ عن كيفية التفاعل بين وسائل الإعلام المختلفة والسوشيال ميديا، وبالتالي فهي قضية مطروحة للنقاش دائمًا، قائلا: "لا يجب أن نتجاهل السوشيال بل يجب معالجتها بالمعايير المحترفة التي تكشف أي تزوير أو معلومات مغلوطة".

وأكد أن انتشار الشائعات وتعاظم تأثير السوشيال يفرض ضرورة إتاحة المعلومات من قبل الجهات المعنية، فمثال وزارة الداخلية لديها فريق نشط جدًا تهتم بالسوشيال ميديا وترسل ما يقرب من مائة محتوى، لكن لا ترد على أسئلة الصحفيين فيما يُرسل رغم أنهم القائمون بالاتصال محترفين وخاضعون لقوانين الدولة المصرية.

واختتم: "لابد من السعي لضرورة إصدار قانون لحرية التداول والمعلومات، وإلى أن يتم ذلك لا بد من من عقد جلسة مع رئيس مجلس الوزراء، للاتفاق على آلية للتعامل مع الصحافة والرد الدائم على تساؤلاتهم لمواجهة الشائعات بدلا من حالة التجاهل التام التي تحدث الآن سواء من الوزراء أو من قبل المعنيين بالإعلام داخل الوزارات.