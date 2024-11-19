 سوريا: اغتيال رئيس بلدية كفرنان في انفجار عبوة ناسفة بريف حمص الشمالي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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سوريا: اغتيال رئيس بلدية كفرنان في انفجار عبوة ناسفة بريف حمص الشمالي

وكالات
نشر في: الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 - 10:45 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 - 10:45 ص

أفادت وكالة الأنباء السورية «سانا»، باغتيال رئيس بلدية كفرنان محمد الإسماعيل، اليوم الثلاثاء، جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارة كان يقودها في قرية تسنين بريف حمص الشمالي.

من جهته، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن العبوة الناسفة زرعها مجهولون في حافلة مخصصة لنقل طلاب روضة.

وأشار إلى أن «التفجير وقع أمام منزل القتيل قبل لحظات من صعود الطلاب إلى الحافلة».

ولفت إلى «نقل جثة رئيس البلدية إلى مشفى الباسل في حي الزهراء بمدينة حمص»، قائلًا إن الأجهزة الأمنية بدأت تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادث والجهات المسئولة عنه.

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