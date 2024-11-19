انتقد الإعلامي تامر أمين، وصف البلوجر المتهمة بحيازة مخدر «اغتصاب الفتيات»، بالإعلامية أو المذيعة، معتبرا أن ذلك إهانة للمهنة.

وقال خلال برنامجه «آخر النهار» عبر شاشة «النهار» مساء الإثنين: «أي شخص الآن يقول لك المذيعة أو الإعلامية، يا جماعة أنتم والله العظيم بتهينونا، من أين جئتم بأنها مذيعة وإعلامية؟».

واستنكر إطلاق لقب «إعلامي» على مصوري فيديوهات تيك توك، قائلا: «هو أي واحدة بتعمل فيديوهات على التيك توك بقت إعلامية، يعني أنا الشعر الأبيض اللي وقع في الإعلام بعد 30 سنة، اتساوى مع واحدة؛ بتعمل هشتك بشتك على تيك توك وبقت إعلامية زيي! وهي عمرها ما شافت شاشة، ولا قدمت برنامج ولا الهواء الأبيض، بس لأنها من غير شغلة نقوم نلزق لها إعلامية !».

وحذر من مخدر جاما هيدروكسي بيوتيريت (GHB) الذي ضبط بحوزة المتهمة، موضحا أنه بلا لون أو طعم أو رائحة، ويسبب ارتخاء وفقدانا للمقاومة عند الفتاة، ويستخدم في بعض جرائم التحرش والاغتصاب.

ووجه نصيحة للفتيات والسيدات بعدم شرب أي شيء إلا إذا كان مغلقا وقمن بفتحه بأنفسهن، قائلا: «أرجوكم لا تشربوا أي شيء إلا في حالتين؛ إما مشروب مقفول تفتحونه بأنفسكم سواء كانز أو كرتون، أو يكون من مكان موثوق به؛ حتى لا تكون العاقبة وخيمة، مهما كانت الفتاة لماحة أو ذكية، فالمخدر عندما يوضع في المشروب لا لون ولا طعم ولا رائحة».