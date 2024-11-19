القومي للمرأة ينظم ورشة تراثية لتعليم فن التطريز اليدوي

نظم المجلس القومي للمرأة بدمياط، ووحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة، ورشة عمل تدريبية مجانية لتعليم فن التطريز بالإيتامين.

وأوضحت مروة نبيل مقرر المجلس القومي للمرأة بدمياط، أن الورشة تأتي ضمن أنشطة "المدينة الصديقة للنساء"؛ بهدف تمكين المرأة اقتصاديًا، بالتعاون مع مكتبة مصر العامة بعزبة البرج.

وقامت المدربة المتطوعة فتحية الباني، بتقديم الورشة بأسلوب سهل للمبتدئين، باستخدام خامات بسيطة مثل الخيوط القطنية وقماش الإيتامين.

وأكدت منى عبدالله عضو الفرع والمشرفة على أنشطة المجلس بالمدينة، أن الورشة تهدف إلى استعادة التراث المرتبط بحرفة التطريز اليدوي، التي ورثتها الأجيال عبر الزمن، حيث كانت تُستخدم لتزيين أطقم الأسرة والمفروشات.

كما شهدت الورشة، تطويرًا لتطبيق هذا الفن على الملابس، وحقائب التوت المصنوعة من قماش "الداك" الصديق للبيئة، بما يعزز من قيم الاستدامة.

وحضر الورشة، عددا من سيدات ورواد المدينة الصديقة للنساء، وتضمنت تطبيقات عملية على نماذج بسيطة، ومن المقرر استمرار الورشة، لتغطية الغرز والأشكال المتنوعة، بما يمهد الطريق للمشاركات لتأسيس مشروعات صغيرة.