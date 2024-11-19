وزير الدفاع الألماني يدعم شولتس في استمرار رفضه تسليم صواريخ كروز لأوكرانيا

دعم وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس المستشار أولاف شولتس في استمرار رفضه تسليم صواريخ كروز الألمانية من طراز "تاوروس" إلى أوكرانيا.

وقال الوزير على هامش اجتماع وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم الثلاثاء: "لم يتغير شيء في موقف الحكومة الألمانية بوجه عام".

وأشار الوزير إلى أنه من المشروع أن تغير الولايات المتحدة موقفها بشأن استخدام الأسلحة بعيدة المدى، وقال: "فيما يتعلق بتاوروس، فإننا نتحدث عن نظام لا يزال مختلفا بشكل كبير عن جميع الأنظمة الأخرى المستخدمة في أوكرانيا".

ومن جانبه، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مارك روته، إن الناتو قال في السابق إنه من الأفضل عدم فرض قيود على أنظمة الأسلحة الموردة إلى أوكرانيا، مؤكدا في الوقت نفسه أن الأمر متروك أيضا للحلفاء ليقرروا بصورة منفردة ما يجب القيام به.

وتمسك شولتس برفضه تسليم صواريخ "تاوروس" لأوكرانيا، حتى بعد تغيير الحكومة الأمريكية مسارها.

وقال نائب المتحدث باسم الحكومة الألمانية فولفجانج بوشنر في برلين أمس الاثنين: "نعم، تم إبلاغ الحكومة الألمانية بهذا الأمر، ولا، ليس له أي تأثيرات على قرار المستشار بعدم تسليم تاوروس".

وذكرت تقارير إعلامية أمريكية أن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن سمح لأوكرانيا باستخدام صواريخ "أتاكمز" التكتيكية التي يبلغ مداها عدة مئات من الكيلومترات ضد أهداف في روسيا لأول مرة. ويهدف هذا في المقام الأول إلى المساعدة في صد الهجوم المضاد الذي تشنه القوات الروسية وربما الكورية الشمالية على رأس الجسر الأوكراني في منطقة كورسك.