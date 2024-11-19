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أظهرت بيانات الإدارة المركزية للإحصاء بالكويت، اليوم الثلاثاء، ارتفاعا في الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين (التضخم) محليا بنسبة 44ر2 % خلال شهر أكتوبر الماضي على أساس سنوي.

وقالت الادارة المركزية ، في البيانات التي أصدرتها اليوم وأوردتها وكالة الأنباء الكويتية (كونا) ، إن معدل التضخم في الكويت ارتفع في الشهر الماضي بنسبة 13ر0 % على أساس شهري مقارنة بشهر سبتمبر الماضي.

وعزت الإدارة ارتفاع التضخم على أساس سنوي إلى الزيادة في أسعار المجموعات الرئيسية المؤثرة في حركة الأرقام القياسية لاسيما الملابس والمواد الغذائية والتعليم والكساء باستثناء النقل.

وأوضحت أن معدل التضخم في الكويت باستثناء مجموعة (الأغذية والمشروبات) ارتفع بنسبة 87ر1 % على أساس سنوي في الشهر الماضي.