وكالة الطاقة الدولية: 80% من الأشخاص المحرومين من الكهرباء يعيشون في نيجيريا ودول أفريقية

قال تقرير لوكالة الطاقة الدولية، إن 80% من البشر الذين لا يحصلون على الكهرباء على مستوى العالم يعيشون في نيجيريا ودول أخرى في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

وعرض التقرير بيانات البلدان بشأن الوصول إلى الكهرباء، موضحاً أن عدد الأشخاص الذين لا يحصلون على إمدادات الكهرباء انخفض من أكثر من 760 مليون إلى أقل من 750 مليون في العام الماضي.

ورغم العدد الكبير من الأشخاص الذين لا يحصلون على الكهرباء، ذكر التقرير أن بيانات عام 2024 تشير إلى أن قدر من التحسن حيث من المتوقع أن ينخفض عدد الأشخاص الذين لا يحصلون على الكهرباء بما يصل إلى 10 ملايين مرة أخرى.

وتواجه نيجيريا مشكلة نقص إمدادات الطاقة بشكل مستمر، إذ لا يتوافر سوى 5000 ميجاوات، على الرغم من الطلب الذي يبلغ 20 ألف ميجاوات، وبصرف النظر عن القيود المفروضة على البنية الأساسية للنقل، فإن القطاع يعاني من عدم كفاءة شبكات التوزيع.

لكن تظل مؤشرات التحسن العالمي أقل بكثير من مستويات ما قبل عام 2020- حسب تقرير الوكالة فبين عامي 2015 و2019، انخفض عدد السكان المحرومين من الوصول إلى المياه بمقدار 80 مليونًا في المتوسط كل عام.

ولا تتمتع ما يقرب من 80% من البلدان التي بالقدرة على الوصول الشامل للكهرباء، حيث أن معدلات التحسن الحالية أقل بكثير مما هو ضروري للوصول إلى هدف الوصول الشامل للكهرباء بحلول عام 2030.