وزيرة الأسرة الألمانية تدعو إلى توسيع نطاق حماية الأمومة ليشمل الإجهاض

دعت وزيرة الأسرة ليزا باوس إلى توسيع نطاق حماية الأمومة ليشمل النساء اللاتي يتعرضن للإجهاض بعد الأسبوع العشرين من الحمل.

وحتى الآن لا يحق للنساء المتضررات الحصول على حماية الأمومة إلا اعتبارا من الأسبوع الرابع والعشرين من الحمل- وبالتالي الحصول على الإعفاء من العمل الذي يحق للنساء اللاتي يلدن طفلا حيا.

وقالت باوس في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية: "التعرض للإجهاض لا يشكل ضغطا كبيرا على النفس فحسب، بل يتطلب أيضا تجديدا جسديا... لذلك من المهم أن يتمتعن هؤلاء النساء بحماية أفضل".

وذكرت باوس أنه يمكن تحقيق ذلك من خلال منح "إجازة أمومة مرحلية" لحالات الإجهاض بعد الأسبوع العشرين من الحمل، موضحة أنه "بهذه الطريقة يمكن منح استحقاق إجازة الأمومة في وقت مبكر بدلا من الحد الصارم الحالي".

وتنص اللائحة الحالية على فترة إجازة أمومة مدتها 18 شهرا للنساء اللاتي ولدن جنينا ميتا بدءا من الأسبوع الرابع والعشرين.