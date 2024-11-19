17 شهيدا في قصف الاحتلال منزلا في مشروع بيت لاهيا

استُشهد 17 مواطنا وأصيب آخرون بجروح، اليوم الاثنين، في قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد 17 مواطنا وإصابة آخرين، إثر قصف الاحتلال منزلا قرب مستشفى كمال عدوان، شمال قطاع غزة.

وأشارت، إلى أن الاحتلال استهدف منزلا قرب دوار أبو الجديان على طريق مستشفى كمال عدوان بمشروع بيت لاهيا.

ولفتت المصادر، إلى أن الأهالي لم يتمكنوا من الوصول إلى الضحايا، بسبب خطورة المنطقة وعدم توفر سيارات الإسعاف والدفاع المدني.

يشار، إلى أن 46 مواطنا استُشهدوا منذ فجر اليوم، في غارات الاحتلال على قطاع غزة، 30 منهم شمالي القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 43,922 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 103,898 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

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