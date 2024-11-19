باكستان: الشرطة تعتقل متهما بإهانة القرآن وتنقذه من الإعدام خارج نطاق القانون

ألقت الشرطة الباكستانية القبض على رجل متهم بإهانة القرآن، في شمال غرب البلاد، اليوم الثلاثاء، بعدما تلقت بلاغا يفيد بأن مجموعة من الناس تسعى لإعدامه خارج نطاق القانون ، حسبما أفادت الشرطة.

وقال ضابط الشرطة ناصر خان، إنه تم اعتقال الرجل في خزانا، وهي منطقة تقع على أطراف بيشاور، عاصمة إقليم خيبر بختونخوا.

وأضاف أن الرجل اعتقل بينما كان هناك حشد من عامة الناس يحاول أفراده الإمساك به في الشارع.

وأظهر مقطع فيديو نشر على وسائل التواصل الاجتماعي مئات الأشخاص وهم يغلقون طريقا قرب مركز للشرطة ويطالبون بتسليم الرجل إليهم.

كما سمع دوي طلقات نار قرب مركز الشرطة، حيث كان الرجل محتجزا لاستجوابه.

وقال خان إن الرجل أدلى بتصريحات مهينة حول القرآن خلال جدال ساخن مع شقيقه في منزل العائلة.

وأضاف أن بعض المتظاهرين ألقوا الحجارة على مركز الشرطة وهددوا بحرقه إذا لم يتم تسليم الرجل إليهم.

يشار إلى أنه بموجب قوانين التجديف في باكستان، يمكن الحكم على أي شخص يدان بإهانة الإسلام أو الشخصيات الدينية الإسلامية بالإعدام – رغم أن السلطات لم تنفذ بعد أحكاما بالإعدام بتهمة التجديف.

وجاءت عملية الاعتقال اليوم الثلاثاء، بعد شهرين من إعلان الحكومة أن الشرطة دبرت عملية قتل طبيب كان محتجزا بعد اتهامه بالتجديف في إقليم السند بجنوب البلاد.

وكان الطبيب سلم نفسه طواعية بعد تأكيدات من الضباط بأنه سيمنح فرصة ليثبت براءته.