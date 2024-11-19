 الخامنئی إلى الشعب اللبنانی: نحن لسنا منفصلین عنكم.. نحن معكم - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الخامنئی إلى الشعب اللبنانی: نحن لسنا منفصلین عنكم.. نحن معكم

طهران - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 - 10:57 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 - 10:57 ص

قال قائد الثورة الاسلامية في إيران، آية الله العظمى السيد علي الخامنئي، في رسالة شفوية إلى الشعب اللبناني، "نحن لسنا منفصلين عنكم. نحن معكم. نحن وأنتم واحد".

ونقلت وكالة تسنيم الدولية للأنباء اليوم الثلاثاء عن الخامنئي القول، في رسالة "إلى الشعب اللبناني الصامد والمقاوم وسط الحرب": "نحن لسنا منفصلين عنكم. نحن معكم. نحن وأنتم واحد. نحن نتشارك معكم في آلامكم ومعاناتكم وأوجاعكم. نحن نتألم معكم ونشعر بنفس مشاعركم".

وتأتي تصريحات المرشد الإيراني ردا على رسالة من السيد ميثم مطيعي، الذي كان قد سافر إلى لبنان مع مجموعة من الناشطين في الفرق الجهادية ضمن حملة "إيران متضامنة"، لتوزيع مساعدات الشعب الإيراني على الشعب اللبناني.

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