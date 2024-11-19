المبعوث الأمريكي يبدأ مباحثات في لبنان اليوم

صحف لبنانية : المباحثات تشمل خارطة طريق لوقف اطلاق النار وتطبيق قرار مجلس الأمن 1701

وصل صباح اليوم، الموفد الرئاسي الأمريكي آموس هوكستين إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، بعد أنباء عن تأجيل زيارته.

وتشمل الزيارة التباحث مع مسئوليين لبنانيين حول مقترح أمريكي لوقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، ومن المنتظر أن يلتقي رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري.

كان رئيس البرلمان اللبناني، نبية بري، قد توصل مع هوكستين في زيارة سابقة للبنان إلى التفاهم على خارطة طريق لوقف إطلاق النار وتطبيق القرار الدولي، 1701، والذي ينص على انسحاب إسرائيل الكامل من لبنان، وتعزيز انتشار قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (يونيفيل) وحصر الوجود العسكري في المنطقة الحدودية بالجيش اللبناني والقوة الدولية.

ونقلت صحف لبنانية صباح اليوم عن مصادر بالبرلمان اللبناني أن المقترح اللبناني يتضمن وجود مراقبين من قوات عربية للمراقبة، من الأردن أو مصر، على أن يكون المرجع هو الجيش اللبناني.

كان الرئيس نجيب ميقاتي قد أكد في تصريحات سابقة، ضرورة تعزيز وجود الجيش في الجنوب اللبناني، وألا يكون هناك سلاح غير سلاح الشرعية، وضرورة انسحاب العدو الإسرائيلي من أي خطوة قام بها داخل الأراضي اللبنانية.

على الجانب الآخر، صرح رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو أمام الكنيست الإسرائيلي مساء أمس أن بلاده تخوض مفاوقات تحت النيران، والقصف، ونطالب بإبعاد حزب لله إلى ما وراء نهر الليطاني