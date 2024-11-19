جامعة الأقصر تشارك في الدورة التاسعة لمهرجان للشعر العربي

شارك وفد من جامعة الأقصر في حفل افتتاح فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان الأقصر للشعر العربي برعاية من حاكم إمارة الشارقة سلطان القاسمي، وتحت إشراف وزارة الثقافة المصرية.

وحضر فعاليات افتتاح المهرجان والذي يستمر لبعد غد، الخميس، عدد كبير من الشعراء والنقاد من مختلف محافظات مصر يمثلون 20 محافظة، وعدد من قيادات وزارة الثقافة وقيادات دائرة الثقافة بإمارة الشارقة برئاسة رئيس الدائرة عبدالله العويس، ومدير إدارة الشئون الثقافية محمد القصير، وحضور نوعي للمثقفين ومحبي الإبداع من جمهور مدينة الأقصر.

وحشد المهرجان في هذه الدورة الجديدة عددًا من الشعراء والنقاد، وتتنوع التجارب الإبداعية فيه؛ لتشمل كل ألوان الكتابة من قصائد النثر والشعر الموزون، وتقام في أثناء المهرجان بداية من اليوم حلقة نقدية يشارك فيها مجموعة من النقاد.

ومن المقرر أن يشهد المهرجان كذلك حضورًا لافتًا لبعض التجارب الشعرية الشابة بالإضافة إلى التجارب السابقة، ويحتفي بـ6 شعراء هم الفائزون في مسابقة بيت الشعر السنوية للنشر ويقومون بتوقيع دواوينهم في حفل توقيع يقام في أثناء حلقات النقاش والأمسيات الشعرية.