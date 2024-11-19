صرح الكاتب والأديب يوسف القعيد، بأن جماعة الإخوان «باعوا الدنيا والآخرة وتاجروا بكل شيء ولا يستحقون الحديث عنهم».

وأشاد خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «مصر جديدة» مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع عبر شاشة «ETC»، بدور الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنهاء حكمهم وإنقاذ مصر من مخططاتهم، قائلا: «سأظل أذكر للرئيس عبد الفتاح السيسي أنه خلصنا منهم وكسرهم، وأنقذ مصر مما كان يراد بها».

وأشار إلى أن «الإخوان لو تمكنوا من مصر لكانوا موجودين حتى الآن»، مثنيا في القوت ذاته على ما تحقق خلال ولاية الرئيس السيسي، معقبا: «الرئيس السيسي يبني الآن مصر القرن الحادي والعشرين، ويبني كل شبر وكل مكان في مصر ويعمل آناء الليل وأطراف النهار بشكل جيد، ومعه مساعدون له سيدخلون التاريخ».

وتابع: «محمد علي بنى مصر في القرن التاسع عشر، وجمال عبد الناصر بناها في القرن العشرين، والرئيس عبد الفتاح السيسي بنى مصر في القرن الحادي والعشرين».

وأثنى على معدن وأصالة الشعب المصري، قائلا: «الإنسان المصري كائن فريد لا يوجد إلا في مصر، أنا سافرت كثيرا ورأيت شعوبا كثيرة؛ لكن المصري عملة نادرة في الماضي والحاضر والمستقبل».