شولتس يحذر الصين من توريد أسلحة إلى روسيا

في أعقاب محادثاته مع الرئيس الصيني شي جين بينج على هامش قمة مجموعة العشرين في مدينة ريو دي جانيرو في البرازيل، حذّر المستشار الألماني أولاف شولتس من توريد أسلحة إلى روسيا.

وفي مقابلة مع القناة الثانية بالتلفزيون الألماني، قال شولتس بعد اختتام قمة مجموعة العشرين اليوم الثلاثاء إنه أوضح خلال محادثاته مع شي " أننا لن نقبل، ولا نرغب في قبول، توريد أسلحة من الصين (إلى روسيا)"، مشيرا إلى أن الحكومات الأمريكية والفرنسية والبريطانية أثارت هذا الموضوع مع الصين بأسلوب مماثل. وقال شولتس: "من المهم أن تجد كلمات واضحة وأن تناقش الأمور ذات الأهمية."

وتفترض الحكومة الألمانية أن الصين تدعم حليفتها روسيا من خلال إنتاج طائرات مسيّرة يمكن استخدامها في شن هجمات على الأراضي الأوكرانية. وبحسب دبلوماسيين، يُعتقد أن هذا المشروع يتم بتعاون مشترك بين روسيا والصين وإيران. وتنفي الصين هذه الاتهامات حتى الآن.

واستغرق اللقاء بين شولتس وشي على هامش قمة العشرين قرابة 30 دقيقة.