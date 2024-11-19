محافظ بني سويف يتابع أنشطة المبادرة الرئاسية بداية بمركز ومدينة ببا

أجرى الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم، زيارة مركز ومدينة ببا، ضمن برنامج ميداني لمتابعة تفعيل المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستثمار في العنصر البشري، عبر برامج وأنشطة وخدمات متنوعة تستهدف مختلف الفئات العمرية لتحقيق تنمية الإنسان.

متابعة الأنشطة بالمبادرة

زار المحافظ مركز شباب المدينة لمتابعة الجهود والأنشطة المنفذة ضمن المبادرة، التي تنظمها لجنة التنمية البشرية برئاسة نائب المحافظ، بلال حبش، بمشاركة العديد من الجهات التنفيذية والرسمية ومؤسسات المجتمع المدني والمجالس القومية، منها: الصحة، الشباب والرياضة، الإسعاف، التضامن، الأوقاف، الثقافة، السياحة، العمل، التعليم، الزراعة، التموين، الأزهر، الكنيسة، المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للأمومة والطفولة.

الجهات المشاركة في الفعاليات

رافق المحافظ خلال الزيارة بلال حبش، نائب المحافظ، وأعضاء مجلس النواب: د. عبد الله علي مبروك وميرفت ميشيل، ورئيس المدينة محمد بكري، ومدير وحدة السكان محمد سيد البحيري، إضافة إلى وكلاء الوزارات ورؤساء الجهات التنفيذية وممثلي الجمعيات الأهلية.

الأنشطة الصحية والشبابية والاجتماعية

أنشطة مديرية الصحة

تضمنت فعاليات الصحة خدمات عدة، منها: مبادرات "100 يوم صحة" ومبادرات الصحة العامة، قوافل علاجية بالتنسيق مع جمعية راعي مصر للتنمية، وعيادات متنقلة لتنظيم الأسرة.

أنشطة الشباب والرياضة

قدمت مديرية الشباب والرياضة ندوات عن مواجهة الأزمات والكوارث، يوم رياضي، ومعارض للأشغال اليدوية، إلى جانب حملات توعية بالإدمان وفعاليات رياضية وفنية.

أنشطة التضامن والجمعيات الأهلية

ساهمت الجمعيات الأهلية في تقديم مساعدات مالية وعينية، تمويل مشروعات صغيرة، وندوات تثقيفية حول الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، إضافة إلى معارض الأسر المنتجة وأنشطة للأطفال.

مساهمات القطاعات الأخرى

الثقافة والتعليم

شاركت الثقافة بأنشطة فنية متنوعة، بينما قدمت التعليم عروضًا رياضية ومعارض فنية، وندوات تعليمية لتعزيز الابتكار والإبداع بين الطلاب.

الإعلام والسياحة

عقد مركز الإعلام حوارات وندوات حول أهداف المبادرة الرئاسية، فيما قامت إدارة السياحة بتوعية الحضور حول المعالم السياحية بالمحافظة.

أنشطة القطاعات الأخرى

شاركت التموين ببيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، والزراعة بتنظيم ندوات إرشادية ومعارض لمستلزمات الإنتاج. كما نظمت مديرية الطب البيطري قوافل علاجية، وأسهمت الكنيسة في أنشطة توعية بالصحة النفسية.

التأمين الصحي ومحو الأمية وتنمية المشروعات

قدمت مديرية التأمين الصحي توعية صحية وفحوصات للطلاب، بينما شاركت الهيئة العامة لتعليم الكبار بتنظيم امتحانات محو الأمية وتسليم شهادات للناجحين، في حين قام جهاز تنمية المشروعات الصغيرة بالتوعية بفرص الدعم المالي وغير المالي للمشروعات.

ختام المبادرة وتوصياتها

تخللت الفعاليات أنشطة توعية مختلفة وورش تدريبية تهدف إلى تحسين جودة الحياة وتعزيز التنمية بالمجتمع، حيث عبر المشاركون عن تقديرهم للجهود المبذولة من جميع الجهات لتحقيق أهداف المبادرة.