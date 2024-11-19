لجنة الجغرافيا والبيئة بالمجلس الأعلى للثقافة تعلن عن مسابقتها لعام 2024

تحت رعاية الدكتور أحمد هنو، وزيرة الثقافة، يعلن المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور أسامة طلعت، عن فتح باب التقدم للمسابقة التي تنظمها لجنة الجغرافيا والبيئة ومقررها الدكتور عطية طنطاوي، تحت عنوان "حماية البيئة واجب ومسئولية" لعام 2024.



وتشترط المسابقة للمشاركة في فروعها الآتى:

أولا: فرع الأبحاث



أن تكون الأبحاث من أفكار الشباب الجديدة ويكون الاعتماد على المراجع بشكل موثق (وفق الكتابة العلمية البحثية السليمة وتطرح رؤى جديدة وسبل للحل) تكتب ببنط 14 سيميلفيدارايك مسافة واحدة على ورق A4 ، ألا يزيد عدد الصفحات عن 30 صفحة ولا يقل عن 25 ويسلم في 3 نسخ ورقية و CD.

الفرع الثاني: الأعمال المبتكرة



تقدم أعمال مثل أجهزة أو أدوات أو مشروعات – الخ لحماية البيئة ويقدم مع الابتكار فكرته وطريقة عمله.

وأن يتراوح سن المتقدم بين 20 : 30 عام، وعلى المتسابق أن يرفق: صورة بطاقة الرقم القومي، خطاب بنكي برقم الحساب، أو إرسالها على العنوان التالي:

1 شارع الجبلاية - الأوبرا- الجزيرة - المجلس الأعلى للثقافة – إدارة المسابقات، مع توقيع إقرار بأن العمل أصلي يخص صاحبه ولم يسبق نشره، وأنه في حال اكتشاف مخالفة أي شرط من شروط المسابقة يحق للجهة المنظمة سحب الجائزة المادية والمعنوية لتكون من حق المتسابق التالي في الترتيب، مع الاحتفاظ بحقها في اتخاذ أية إجراءات قانونية تترتب على ذلك، وتقدم الطلبات إلى إدارة المسابقات بمقر المجلس، آخر موعد لتقديم الأعمال 6 فبراير 2025.