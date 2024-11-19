البيت الأبيض يندد بإعلان روسيا توجهها نحو تحديث عقيدتها النووية

ندد البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، بإعلان روسيا توجهها نحو تحديث عقيدتها النووية، مؤكدا عدم تفاجئه بهذا الموقف، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

ونقلت قناة الحرة عن مسئول رفيع في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض قوله "إن روسيا كانت تشير إلى نيتها تحديث عقيدتها لعدة أسابيع، ولم نلاحظ أي تغييرات في الموقف النووي الروسي، ولم نر أي سبب لتعديل موقفنا بشأن استخدام الأسلحة الاستراتيجية الأمريكية ردا على تصريحات اليوم".

واعتبر تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "مزيدا من الخطاب غير المسئول المتكرر، والذي تابعه العالم على مدى العامين الماضيين"، مجددًا التأكيد على أن استخدام روسيا لجنود من كوريا الشمالية في العمليات القتالية ضد أوكرانيا: "يمثل تصعيدا كبيرا".

وحذر المسئول ذاته من أن الولايات المتحدة: "ستقوم بالرد على هذا التصعيد"، رافضًا الكشف عن طبيعة الرد في هذه المرحلة.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وافق، في وقت سابق من اليوم، على تعديل ينص على إمكان توجيه ضربة نووية ردا على مجموعة أوسع من الهجمات بالأسلحة التقليدية، في أعقاب تأكيد موسكو أن أوكرانيا استهدفت أراضيها بصواريخ من طراز أتاكمز أمريكية الصنع.