منتخب سان مارينو يطرق أبواب التاريخ في دوري أمم أوروبا

حقق منتخب سان مارينو، أحد أكبر إنجازاته في عالم الساحرة المستديرة، بفوزه (3-1)، على مضيفه منتخب ليشتنشتاين، في وقت متأخر من مساء أمس الإثنين، ببطولة دوري أمم أوروبا.

وساهم أول فوز لسان مارينو على الإطلاق خارج ملعبها وأول لقاء يحرز خلاله الفريق 3 أهداف دفعة واحدة، في تربعه على صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى بالمستوى الرابع في المسابقة القارية برصيد 7 نقاط، بفارق نقطة وحيدة أمام أقرب ملاحقيه منتخب جبل طارق، ليصعد للمستوى الثالث في النسخة المقبلة لدوري أمم أوروبا.

ونقلت وكالة (أنسا) الإيطالية للأنباء عن ماركو تورا، رئيس اتحاد سان مارينو لكرة القدم، قوله "بغض النظر عن خطر الإصابة بنوبة قلبية، كل ما يمكنني قوله هو أن هؤلاء الشباب صنعوا التاريخ الليلة".

وكتبت صحيفة (جورنال سان مارينو) المحلية: "لقد تم صنع التاريخ في فادوز (عاصمة ليشتنشتاين).

وتحتل سان مارينو، الدولة الصغيرة المحاطة بإيطاليا، المركز 210 (الأخير) في التصنيف العالمي الأخير للمنتخبات، الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وحقق منتخب سان مارينو 3 انتصارات فقط طوال تاريخه الكروي، كانت جميعها ضد منتخب ليشتنشتاين، الذي يتواجد في المركز الـ200 عالميا بتصنيف فيفا.

وحققت سان مارينو فوزها الأول، حينما تغلبت 1 / صفر في مباراة ودية عام 2004، بينما جاء الانتصار الثاني في سبتمبر الماضي بدوري أمم أوروبا، حينما فازت بالنتيجة ذاتها على ملعبها، علما بأن هذا كان الانتصار الأول بتاريخ الفريق في مباراة تنافسية.

وتحقق الفوز الثالث أمس في فادوز، حيث تقدم أصحاب الأرض في الشوط الأول عن طريق آرون سيلي، لكن لورينزو لازاري أحرز هدف التعادل لسان مارينو في الدقيقة 46، فيما أضاف نيكولا ناني وأليساندرو جولينوتشي الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 66 و76 على الترتيب، ليقلب الفريق الطاولة لمصلحته.

وقال روبرتو سيفولي، مدرب سان مارينو، عقب اللقاء "إنهاء الشوط الأول ونحن متأخرون في النتيجة صفر / 1 كان بمثابة إهانة لكرة القدم، لكن اللاعبين كانوا رائعين واستحقوا ما حصلوا عليه".