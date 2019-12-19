يرى الإيفواري يايا توريه، متوسط ميدان مانشستر سيتي السابق، أن ساديو ماني، مهاجم ليفربول هو الأحق بالكرة الذهبية للموسم الماضي، مؤكدًا رغبته في فوز الريدز بكأس العالم للأندية المقام حاليا في العاصمة القطرية الدوحة.

وكان النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قد فاز بالكرة الذهبية المقدمة من «مجلة فرانس فوتبول» الفرنسيةلأفضل لاعب في العالم الموسم الماضي، فيما حل ماني رابعًا، خلف فيرجيل فان دايك، وكريستيانو رونالدو.

وقال توريه في تصريحات نقلها موقع «ليفربول يكو»: "لكي نكن صادقين، ماني يستحق الفوز بجائزة الكرة الذهبية، في إفريقيا لا نرى أي لاعب أفضل منه هذا الموسم".

وأضاف نجم برشلونة السابق: "هل رأيت ما فعله في العام الماضي!، كم عدد الأهداف التي سجلها، وما الذي حققه مع ليفربول!؟".

وتابع:"بالنسبة لي، إنه لأمر مخز أن يفوز فريق بدوري أبطال أوروبا والفائز بالكرة الذهبية ليس من هذا الفريق، أعتقد أننا في بعض الأحيان كأفارقة لا نتضامن ممع بعضنا ابعض، وهذه هي مشكلتنا".

وعن فريقه المفضل بكأس العالم للأندية قال توريه: " أريد أن يفوز باللقب فريق أوروبي، ليفربول بالطبع".