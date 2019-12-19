قانون الإدارة والانتخابات المحلية يتصدر أجندة البرلمان الأحد المقبل

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الأحد القادم تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون نظام الإدارة المحلية، فضلا عن ثلاثة مشروعات قوانين مُقدمة من النواب.

والمشروعات المقدمة من النواب هي من: الدكتور محمد عطية الفيومي و63 عضوًا آخرين، والمهندس أحمد السجيني والدكتور محمد فؤاد و85 عضوًا آخرين، وعبد الحميد كمال و59 عضوًا آخرين، إلى جانب اقتراح بقانون مُقدم من النائب عبد المنعم العليمي في ذات الموضوع.

وتعود أهمية مشروع قانون الإدارة المحلية لضرورة نفاذ الاستحقاقات المنصوص عليها في الدستور لا سيما المادة 242 منه.

ويهدف المشروع إلى تنظيم أشكال الوحدات الإدارية والقواعد الخاضعة لها وتشكيلها وآلية عملها وعلاقة كل منها بما يعلوها أو يدنوها بالتدرج الإداري بما يتفق مع نص المادة 175 من الدستور

كما يحدد المشروع قواعد انتخاب المجالس المحلية، ويضع تعريفات محددة للفئات المنصوص عليها في الدستور والمحدد لها حصص معينة.

ويتبنى هذا المشروع تنظيم آلية الانتخاب إذ يجعل ربع عدد المقاعد بالنظام الفردي والباقي بنظام القوائم المغلقة المطلقة.

ويحدد المشروع حقوق وواجبات أعضاء المجالس المحلية ونظم سير العمل في هذه المجالس.