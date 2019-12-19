 الإفراج عن السفينة «سي وتس 3» الألمانية بعد مصادرتها في إيطاليا - بوابة الشروق
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الإفراج عن السفينة «سي وتس 3» الألمانية بعد مصادرتها في إيطاليا

(د ب أ)
نشر فى : الخميس 19 ديسمبر 2019 - 10:09 م | آخر تحديث : الخميس 19 ديسمبر 2019 - 10:09 م

أفرج اليوم الخميس عن سفينة الإنقاذ الألمانية "سي وتش 3" بقيادة القبطان كارولا راكيته بعد مصادرتها من جانب السلطات الإيطالية لدخولها أحد الموانئ الإيطالية الصيف الماضي من دون إذن.

وقالت منظمة الإغاثة الألمانية "سي وتش" اليوم الخميس إن المحكمة المدنية في باليرمو ألغت قرار مصادرة السفينة.

وأضافت المنظمة أنه "بعد ستة أشهر من حظر حركتنا بصورة غير قانونية" داخل ميناء ليكاتا في صقلية "فإننا نستعد حاليا لاستئناف عمليات الإنقاذ في أقرب فرصة ممكنة".

كانت راكيته نجحت نهاية يونيو الماضي برغم حظر لوزير الداخلية الإيطالي في ذلك الوقت ماتيو سالفيني في إدخال عشرات من المهاجرين الذين تم إنقاذهم في عرض البحر إلى ميناء لامبيدوسا الإيطالي.

قبل ذلك، ظلت السفينة في البحر لعدة أيام، كما ألقي القبض على قائدتها راكيته وحظرت حركة السفينة ومصادرتها.

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