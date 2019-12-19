ألبانيا تمرر قانونا مثيرا للجدل بشأن الإعلام

صدق برلمان ألبانيا، ليلة أمس الأربعاء، على قانون مثير للجدل بشأن الاعلام ، ينص على فرض غرامات كبيرة على وسائل الإعلام الإلكترونية التي تنشر أخبارا مزيفة.

وقد دعمت حكومة رئيس الوزراء اليساري إيدي راما القانون، ووافقت فقط على تخفيف بعد الفقرات، في ظل احتجاجات المنظمات الصحفية والمخاوف التي أعربت عنها المنظمات الدولية.

وحذرت أكثر من 12 مؤسسة إعلامية ومنظمات مدنية من أن القانون يعزز من صلاحيات الحكومة للسيطرة على المحتوى الاعلامي وربما تقييد حرية التعبير.

وتمهد القواعد الجديدة الطريق أمام فرض غرامات بحق منتهكي القانون تصل إلى 17800 دولار ، وهو ما يعد مبلغا كبيرا في واحدة من أفقر الدول الأوروبية.