 ألبانيا تمرر قانونا مثيرا للجدل بشأن الإعلام - بوابة الشروق
الخميس 19 ديسمبر 2019 6:56 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إجراء انتخابات محليات قريبا في مصر؟
النتـائـج تصويت

ألبانيا تمرر قانونا مثيرا للجدل بشأن الإعلام

إيدي راما
إيدي راما
بلجراد - د ب ا
نشر فى : الخميس 19 ديسمبر 2019 - 5:10 م | آخر تحديث : الخميس 19 ديسمبر 2019 - 5:10 م

صدق برلمان ألبانيا، ليلة أمس الأربعاء، على قانون مثير للجدل بشأن الاعلام ، ينص على فرض غرامات كبيرة على وسائل الإعلام الإلكترونية التي تنشر أخبارا مزيفة.

وقد دعمت حكومة رئيس الوزراء اليساري إيدي راما القانون، ووافقت فقط على تخفيف بعد الفقرات، في ظل احتجاجات المنظمات الصحفية والمخاوف التي أعربت عنها المنظمات الدولية.

وحذرت أكثر من 12 مؤسسة إعلامية ومنظمات مدنية من أن القانون يعزز من صلاحيات الحكومة للسيطرة على المحتوى الاعلامي وربما تقييد حرية التعبير.

وتمهد القواعد الجديدة الطريق أمام فرض غرامات بحق منتهكي القانون تصل إلى 17800 دولار ، وهو ما يعد مبلغا كبيرا في واحدة من أفقر الدول الأوروبية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك