«نقل النواب» تتفقد مشروعات الطرق بجنوب سيناء

التقى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس أعضاء لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام عبد الواحد ابو المجد، خلال زيارة اللجنة لمحافظة جنوب سيناء.

ومن المقرر أن تقوم اللجنة، بتفقد عدد من مشروعات الطرق بالمحافظة، وتطوير الموانئ، وذلك في إطار دور لجنة النقل بالبرلمان للمتابعة الميدانية وللوقوف على أهم المشكلات، التي تواجه قطاع النقل بالمحافظة، والعمل على حلها.

واستعرض المحافظ خلال اللقاء، ما جرى تنفيذه، في مجال الطرق خلال الأربع سنوات الماضية، وعرض مطالب المحافظة في مجال الطرق.