 هامبورج يفتقد جهود قائده هانت في آخر مباريات الفريق في 2019 - بوابة الشروق
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هامبورج يفتقد جهود قائده هانت في آخر مباريات الفريق في 2019

د ب أ
نشر فى : الخميس 19 ديسمبر 2019 - 4:57 م | آخر تحديث : الخميس 19 ديسمبر 2019 - 4:57 م

كشف ديتر هيكينج المدير الفني لفريق هامبورج اليوم الخميس أن القائد آرون هانت سيغيب عن صفوف الفريق في آخر مبارياته في عام 2019 والتي يخوضها أمام مضيفه دارمشتاد بعد غد السبت في المرحلة الثامنة عشر من دوري الدرجة الثانية الألماني لكرة القدم.

وأوضح المدرب أن هانت /33 عاما/ يعاني من إصابة في الأربطة تعرض لها خلال تدريبات الفريق أمس الأربعاء إثر تدخل مع زميله زافير أميتشي.

وقال هيكينج "الإصابة ليست خطيرة، ولكنه لن يتمكن من المشاركة يوم السبت."

ويستأنف هامبورج مشواره عقب انتهاء الأجازة الشتوية للمسابقة، بمواجهة نورنبرج في 30 يناير 2020 ضمن منافسات المرحلة التاسعة عشر.


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