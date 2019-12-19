 صدقي: لن أضم لاعبا مصريا للهلال السوداني.. ومباراتا النجم الساحلي أهم من الأهلي - بوابة الشروق
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صدقي: لن أضم لاعبا مصريا للهلال السوداني.. ومباراتا النجم الساحلي أهم من الأهلي

محمود باهي
نشر فى : الخميس 19 ديسمبر 2019 - 1:44 ص | آخر تحديث : الخميس 19 ديسمبر 2019 - 1:44 ص

أغلق حمادة صدقي المدير الفني للهلال السوداني، الباب أمام إمكانية التعاقد مع لاعب مصري بعد توليه المسؤولية بعقد مدته مواسم واحد.

وأشار صدقي عبر قناة (إم بي سي مصر) "لم أضع يدي على نواقص فريق الهلال، ولكن بشكل عام لم أحدد لاعبا مصريا للتعاقد معه".

وأضاف "هناك لاعبون محترفون من نيجيريا وتنزانيا، تم عرضهم وهناك إمكانية للتعاقد معهم".

وأشار في سياق آخر "تتبقى لنا 3 مباريات قبل مواجهة الأهلي في الجولة الأخيرة، الأهم لنا مباراتا النجم الساحلي، لأنهما سيعززان من حظوظنا بنسبة كبيرة، أما لقاء الأهلي سيكون لتأكيد الحسم".

وأتم تصريحاته "الهلال اسم كبير في قارة إفريقيا، وجماهيره لا تقل عن الأهلي والزمالك، لذا تولي تدريبه سيكون تحديا كبيرا لي".

وجمع الفريق السوداني 3 نقاط في أول جولتين بالفوز على بلاتينيوم الزيمبابوي 2-1 ثم الخسارة أمام الأهلي بالنتيجة ذاتها.


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