 بوتين يتوعد بالرد على العقوبات الأمريكية ضد مشروع نورد ستريم 2 - بوابة الشروق
الخميس 19 ديسمبر 2019 9:12 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إجراء انتخابات محليات قريبا في مصر؟

النتـائـج تصويت

بوتين يتوعد بالرد على العقوبات الأمريكية ضد مشروع نورد ستريم 2

(د ب ا)
نشر فى : الخميس 19 ديسمبر 2019 - 7:39 م | آخر تحديث : الخميس 19 ديسمبر 2019 - 7:39 م

قال الرئيس الروسي فلادمير بوتين اليوم الخميس إن روسيا سوف ترد بإجراءات مماثلة ضد الولايات المتحدة الأمريكية في حال فرضت عقوبات جديدة ضد مشروع نورد ستريم 2.

ومن المقرر أن يبدأ عمل خط غاز نورد ستريم، الذي يعمل على توصيل إمدادات الغاز الروسية مباشرة إلى ألمانيا تحت بحر البلطيق، خلال الأشهر المقبلة. وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد وافق على فرض العقوبات هذا الأسبوع.

وقال بوتين في مؤتمر صحفي "سوف نرد بالمثل"، مضيفًا: "هذا بالطبع سيؤثر على العلاقات بين حكومتينا".

وكان الكرملين قد انتقد في وقت سابق العقوبات، ووصفها بالمحاولة غير العادلة لاستمرار التواجد الأمريكي في سوق الغاز الأوروبي.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك