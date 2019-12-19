وزير الخارجية الألماني يلتقي نظيره الأوكراني غدا في برلين

يلتقي وزير الخارجية الألماني هايكو ماس وزير الخارجية الأوكراني فاديم بلاتاجكو غدا الجمعة في برلين؛ لبحث بعض القضايا ذات الاهتمام المشترك منها اتفاق نورماندي.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية الألمانية اليوم الخميس.

يشار إلى أن "رباعية نورماندي" الخاصة بتسوية الوضع في أوكرانيا تشكلت في صيف عام 2014 في إقليم نورماندي بشمال غرب فرنسا أثناء الاحتفالات بذكرى مرور 70 عاما على إنزال قوات الحلفاء في الحرب العالمية الثانية إلى الشاطئ الفرنسي، وتبحث "صيغة نورماندي"، بمشاركة كل من روسيا وفرنسا وألمانيا وأوكرانيا، تسوية الوضع في أوكرانيا.

وجدير بالذكر أن المستشارة الألمانية والرئيس الروسي قد بحثا هاتفيا يوم الاثنين الماضي، نتائج قمة نورماندي التي عقدت في التاسع من ديسمبر بباريس، والتي اتفق فيها على بعض الخطوات بشأن تنفيذ اتفاقات مينسك، مع التشديد على أن هذه الاتفاقات تعتبر أساسا لا جدال فيه للتسوية في جنوب شرق أوكرانيا.