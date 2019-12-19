بريطانيا: نسعى إلى تعزيز علاقتنا طويلة الأمد مع ماليزيا

أكد المفوض السامي البريطاني لماليزيا تشارلز هاي أن بلاده تسعى إلى تعزيز علاقتها طويلة الأمد مع ماليزيا، مشيرا إلى أن العلاقة بين البلدين تعد أساسا قويا لمزيد من التعاون.

وقال هاي - في بيان نشرته الحكومة البريطانية على موقعها الإلكتروني الرسمي اليوم الخميس - "إن المملكة المتحدة ستواصل دعم ماليزيا في برنامج الإصلاح الخاص بها من خلال تبادل الخبراء والخبرات".

وأضاف: "مكافحة تغير المناخ والقضاء على النفايات البلاستيكية من أهم الأهداف المشتركة بين بريطانيا وماليزيا، وهناك فرصة فريدة للعمل معا للتعاطي مع هذه المشكلات العالمية قبل مؤتمر الأطراف المعني بتغير المناخ التابع للأمم المتحدة والذي ستشارك المملكة المتحدة في استضافته مع إيطاليا عام 2020".