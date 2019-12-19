«موسكو وكييف» تتفقان على نقل الغاز الروسي عبر أوكرانيا

توصلت روسيا وأوكرانيا، اليوم الخميس، إلى اتفاق يسمح بنقل الغاز الروسي عبر أوكرانيا خلال مباحثات بواسطة من الاتحاد الأوروبى في برلين، حسبما أعلن ماروس سيفكوفيتش نائب رئيس المفوضية الأوروبية