 «موسكو وكييف» تتفقان على نقل الغاز الروسي عبر أوكرانيا - بوابة الشروق
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«موسكو وكييف» تتفقان على نقل الغاز الروسي عبر أوكرانيا

(د ب ا)
نشر فى : الخميس 19 ديسمبر 2019 - 11:20 م | آخر تحديث : الخميس 19 ديسمبر 2019 - 11:20 م

توصلت روسيا وأوكرانيا، اليوم الخميس، إلى اتفاق يسمح بنقل الغاز الروسي عبر أوكرانيا خلال مباحثات بواسطة من الاتحاد الأوروبى في برلين، حسبما أعلن ماروس سيفكوفيتش نائب رئيس المفوضية الأوروبية

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