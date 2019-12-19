«موسكو وكييف» تتفقان على نقل الغاز الروسي عبر أوكرانيا

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توصلت روسيا وأوكرانيا، اليوم الخميس، إلى اتفاق يسمح بنقل الغاز الروسي عبر أوكرانيا خلال مباحثات بواسطة من الاتحاد الأوروبى في برلين، حسبما أعلن ماروس سيفكوفيتش نائب رئيس المفوضية الأوروبية