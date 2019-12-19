 الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 11 فلسطينيا من الضفة الغربية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 11 فلسطينيا من الضفة الغربية

أ ش أ
نشر فى : الخميس 19 ديسمبر 2019 - 1:53 م | آخر تحديث : الخميس 19 ديسمبر 2019 - 1:53 م

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 11 فلسطينيا واستدعت آخر، من الضفة الغربية بعد مداهمة منازلهم والعبث بمحتوياتها.

وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال اعتقلت مواطنا من الخليل و3 من جنين و7 من قرى رام الله، فيما اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال في مخيم الجلزون، ومحيط جامعة بيرزيت شمال رام الله، خلال مرور قوة عسكرية للاحتلال تجاه بلدتي كوبر وأبو شخيدم.

وفي الأغوار، اقتحمت قوات الاحتلال، الليلة الماضية، قرية عين البيضاء، بالأغوار الشمالية، وفتشت منازل الفلسطينيين فيها.

وفي بيت لحم، استدعت قوات الاحتلال، شابا من بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، لمراجعة مخابراتها.

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