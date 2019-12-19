الصحة: حملة «حقك تنظمي» مفهوم يخاطب الأسرة وليست المرأة فقط

قالت الدكتورة سحر السنباطي، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة، إن حملة «حقك تنظمي» تأتي في إطار الاستراتيجية القومية لتنظيم السكان 2020 – 2030، لتنظيم الأسرة وإتاحة خدماتها خاصة في الأماكن الأكثر احتياجًا وقرى حياة كريمة.

وأضافت خلال اتصال هاتفي لبرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء الخميس، أن «استراتيجية العمل في الحملة، مفهوم يخاطب الأسرة المصرية وليست المرأة فقط»، لافتة إلى تركيز الاستراتيجية على أبعد قرية ونجع لإيصال الخدمات وإغلاق الحاجة غير المجابة لتنظيم الأسرة في هذه الأماكن.

وأوضحت أن الحملة تناولت دور الزوج في ندوات تحت مسمى «كلام رجالة»، ودور الحماوات في ندوات تحت مسمى «حماتي حياتي»، متابعة: «نستهدف هذه المجموعات من المواطنين لأن المشكلة ليست مشكلة المرأة فحسب وإنما الأسرة كلها في الحفاظ على صحة الأم والأفراد والأب».

وذكرت أن الحملة تقدم الخدمة بالمجان لجميع الوسائل، من خلال أخصائيات مدربات بالمراكز الصحية، مؤكدة: «القوافل تحركت من المراكز وعواصم المحافظات ووصلت إلى أبعد قرية ونجع لتقديم الخدمة للسيدات المصريات وبالمجان».

ولفتت إلى زيادة الإقبال على الحملة، بما يعادل في المتوسط أربعة أيام عمل روتيني عادي، مشيرة إلى اهتمام الحملة بتقديم الخدمة التوعوية قبلها وأثنائها بجانب الخدمة الطبية.

وأشارت إلى تعاون كافة الأطراف بما يخدم الحملة، مردفة: «هناك عمل مكثف للرائدات الريفيات في زيارة المنازل والتوعية، وحديث الأئمة في المساجد والوعاظ في الكنائس، عن وجود الحملة ومواعيدها، فضلًا عن شراكتنا مع الجمعيات الأهلية، ووزارة التضامن، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للسكان، للحشد لها».

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في قطاع السكان وتنظيم الأسرة، اليوم الخميس، تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمجان لـ242 ألف منتفعة، ضمن حملة «حقك تنظمي» التي تم إطلاقها الأسبوعين الماضيين من شهر ديسمبر الجاري بـ9 محافظات، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والاتحاد الأوروبي.