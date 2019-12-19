ضبط لعب أطفال مجهولة المصدر داخل 3 محال بالجمالية

ضبطت مباحث القاهرة 23 طائرة بالريموت و 11 ألف كرة بلاستيكية داخل 3 محال لعب أطفال بالجمالية مصنعة من مواد مجهولة المصدر تؤثر سلباً على صحة وسلامة المواطنين وأمر مدير أمن القاهرة اللواء أشرف الجندي بتحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة للتحقيق.

كان مدير مباحث القاهرة اللواء نبيل سليم تلقى اخطارًا يفيد أنه أثناء مداهمة حملة أمنية لمحال لعب أطفال بالجمالية التي تُصنع من مواد مجهولة المصدر تؤثر سلباً على صحة وسلامة المواطنين تم ضبط صاحب محل وعاملين بنفس بالمحل بالجمالية وعثر بداخله على 8 طائرات حجم كبير بالريموت و15 طائرة حجم متوسط

كما تمكنت تمكنت قوة امنية من قسم شرطة الجمالية من ضبط صاحب محل لعب أطفال وعامل وبداخل المحل عثر على 4 كرتونة بداخلهم 9000 كرة بلاستيكية صغيرة الحجم

وفي الجمالية أيضا تم ضبط عامل بمحل لعب أطفال وبحوزته كرتونة بداخلها 2000 كرة بلاستيكية صغيرة الحجم بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار ، واقروا بتحصلهم عليها من احد الأشخاص بمحافظة الفيوم