• السفير الفلسطيني يطالب بموقف عربي من فتح البرازيل مكتبا تجاريا بالقدس



برئاسة مندوب العراق ومندوبها الدائم لدى الجامعة احمد الدليمي بدأ اليوم، الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية في دورة غير عادية على مستوى المندوبين الدائمين بناء على طلب من دولة فلسطين؛ لبحث الخطوات والإجراءات التي يمكن أن تقوم بها الدول العربية إزاء الخطوة غير القانونية التي قامت بها البرازيل عبر فتح مكتب تجاري بالقدس.

وشدد السفير الفلسطيني دياب اللوح على ضرورة أن يصدر عن الاجتماع موقف عربي يتضمن آليات تنفيذية ضاغطة لتتراجع البرازيل عن قرارها خاصة وإن هذه الخطوة تعتبر انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصِّلة، واستهتارا بقرارات جامعة الدول العربية على مستوى القمة والوزاري والمندوبين الدائمين والتي حذرت البرازيل في أكثر من مناسبة من الإخلال بالمكانة القانونية لمدينة القدس، داعيا الحكومة البرازيلية الى التراجع عن هذه السياسات المغامرة التي تضر بمصالح الشعب البرازيلي ولا تساعد في تحقيق سلام عادل في الشرق الأوسط.

ومن المقرر أن يصدر عن الاجتماع بيان يتضمن الموقف العربي الجماعي الخطوة غير القانونية التي قامت بها البرازيل عبر فتح مكتب تجاري بالقدس، بالإضافة إلى الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، وضرورة توفير الحماية الدولية.