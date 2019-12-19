وزير التجارة ووفد شركة تويوتا العالمية يستعرضان مشروعات الشركة بالسوق المصري

بحث عمرو نصار وزير التجارة والصناعة مع وفد شركة تويوتا العالمية، برئاسة شاينتشيرو أوتسوكا المدير الإقليمي للشركة بقارة أفريقيا، في لقاء موسع، مشروعات الشركة الحالية والمستقبلية بالسوق المصري.

واستعرض الجانبان أيضًا رغبة الشركة في المشاركة في المشروع الذي تتبناه مصر حالياً لتحويل مركبات النقل الجماعي الميكروباص والميني باص للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من منتجات الوقود التقليدية بهدف الاستفادة من إنتاجية مصر الكبيرة من الغاز الطبيعي والحفاظ على البيئة، وذلك بحضور المهندس أحمد طه، مساعد أول وزير التجارة والصناعة.

وقال الوزير، في بيان اليوم الخميس، إن مشروع تحويل مركبات النقل الجماعي للعمل بالغاز الطبيعي يحظى باهتمام كبير من جانب القيادة السياسية والحكومة المصرية والتي تتطلع إلى مشاركة المزيد من كبريات شركات السيارات العالمية في هذا المشروع والاستفادة من حزم الحوافز المتميزة المخصصة له.

وأشار نصار إلى أن هناك فرصة كبيرة أمام شركة تويوتا العالمية لتقديم مساهمة مميزة في هذا المشروع استناداً لخبراتها الطويلة في السوق المصري في مجال إنتاج السيارات والمركبات بمختلف أنواعها خاصةً المركبات العامة.

من جانبه، أكد شاينتشيرو أوتسوكا، المدير الإقليمي للشركة في قارة أفريقيا، حرص الشركة على التوسع في السوق المصري والإنتاج للسوق المحلي والتصدير للأسواق الإقليمية وأسواق دول القارة الإفريقية، مشيرا إلى أن شركة تويوتا العالمية تسعى للمشاركة بمشروع تحويل مركبات النقل الجماعي للعمل بالغاز الطبيعي في مصر والقضاء على انبعاثات الكربون الضارة.

وأعرب أوتسوكا عن حرص شركة تويوتا للتواجد في السوق المصري بقوة والمشاركة في مشروع إحلال وتجديد مركبات النقل الجماعي، وتحويلها لتعمل بمحركات الغاز الطبيعي المضغوط بدلاً من الديزل والاستفادة من الموارد الإنتاجية الضخمة لمصر من الغاز الطبيعي.