السعودية تصدر حوالي 606 آلاف تأشيرة عمل في الربع الثالث من العام الجاري

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، اليوم الخميس، أنها أصدرت 4ر606 آلاف تأشيرة عمل في الربع الثالث من العام الجاري .

وأظهرت نتائج نشرة سوق العمل السعودية للربع الثالث من العام الجاري أن عدد تأشيرات العمل الصادرة بلغ نحو 4ر606 ألف تأشيرة خلال الربع الثالث من عام 2019، مقارنة بنحو 4ر552 ألف تأشيرة خلال الربع الذي سبقه.

وقال بيان صحفي اليوم إن الفترة سجلت استخراج نحو 498 ألف تأشيرة للعمالة من الرجال ما يمثل 1ر82 بالمئة من إجمالي التأشيرات، مقابل 109 آلاف تأشيرة للإناث.

وحسب البيانات، فإن 5ر57 بالمئة من تأشيرات العمل صدرت للقطاع الخاص خلال الفترة، وذلك بـ 9ر348 ألف تأشيرة.