محافظ بني سويف: استقبال 76 ألف سيدة منذ انطلاق مبادرة دعم صحة المرأة

قال الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، إنه تم استقبال 76040 سيدة وفتاة، في إطار المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية بمحافظة بني سويف، وذلك ضمن المرحلة الثانية، والتي تضم 11 محافظة من بينها بني سويف.

وتستهدف المبادرة السيدات والفتيات من سن 18 سنة، ويتم من خلالها تقديم حزمة من الخدمات الطبية والتي تشمل ندوات للتوعية الصحية للسيدات والفتيات وكيفية الفحص الدوري للثدي وأهمية التغذية السليمة للحد من زيادة الوزن والحماية من الأمراض المصاحبة.

وأكد محافظ بني سويف على انتظام سير العمل في المبادرة الرئاسية التي انطلقت في 7 ديسمبر الجاري في 144 وحدة وصحية بمختلف مراكز المحافظة، والتي تم تجهيزها بأجهزة الكشف والأشعة، ويشرف على تنفيذها 147 فريق طبي مكون من الأطباء والتمريض لاستقبال السيدات، حيث يتم الكشف الكامل عن الأمراض التي قد تصيب المرأة بداية من سوء التغذية ومشاكل البلوغ والحمل، بالإضافة إلى الكشف عن سرطان الثدي في المراحل المبكرة

ومن جهته أشار وكيل وزارة الصحة الدكتور عبد الناصر حميدة إلى المتابعة اليومية من قبل المحافظ لسير العمل في فعاليات المبادرة، والتي تشهد إقبالًا متزايدًا على الخدمات الطبية المقدمة من خلالها، مشيرًا إلى وصول إجمالي عدد السيدات المستفيدات إلى 76 ألفًا و40 سيدة وفتاة "منذ انطلاق المبادرة في السابع من الشهر الجاري وحتى أمس الأربعاء"، وذلك بواقع: 11026 بالواسطى، 8814 بناصر، 13219 في بني سويف، 9350 اهناسيا، 13233 في ببا، 14498 بالفشن، 5900 سمسطا.