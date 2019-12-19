إصابة رمضان صبحي تعطل صفقات الاتحاد السكندري

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يبدو أن إصابة رمضان صبحي، لاعب الأهلي، لن تؤثر على فريقه فقط، بل ستطول أيضا أندية أخرى.

في هذا الصدد، أشار محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري إلى نية طلعت يوسف المدير الفني للفريق في ضم أكثر من لاعب بصفوف الأهلي.

وأضاف مصيلحي عبر قناة (إم بي سي مصر) "أعتقد أن إصابة رمضان صبحي ستؤثر على فرصنا في التعاقد مع لاعبين آخرين بصفوف الأهلي بخلاف عمار حمدي".

وأشار رئيس نادي الاتحاد إلى أنه سيعقد جلسة مع طلعت يوسف المدير الفني للاتحاد عقب مباراة نادي مصر في الدوري، يوم السبت المقبل للاتفاق على أجندة الصفقات الشتوية.