 إصابة رمضان صبحي تعطل صفقات الاتحاد السكندري - بوابة الشروق
الخميس 19 ديسمبر 2019 2:26 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل توافق على سن قانون جديد لمكافحة الشائعات وتشديد عقوبة مروجيها؟
النتـائـج تصويت

إصابة رمضان صبحي تعطل صفقات الاتحاد السكندري

محمود باهي
نشر فى : الخميس 19 ديسمبر 2019 - 1:02 ص | آخر تحديث : الخميس 19 ديسمبر 2019 - 1:02 ص

يبدو أن إصابة رمضان صبحي، لاعب الأهلي، لن تؤثر على فريقه فقط، بل ستطول أيضا أندية أخرى.

في هذا الصدد، أشار محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري إلى نية طلعت يوسف المدير الفني للفريق في ضم أكثر من لاعب بصفوف الأهلي.

وأضاف مصيلحي عبر قناة (إم بي سي مصر) "أعتقد أن إصابة رمضان صبحي ستؤثر على فرصنا في التعاقد مع لاعبين آخرين بصفوف الأهلي بخلاف عمار حمدي".

وأشار رئيس نادي الاتحاد إلى أنه سيعقد جلسة مع طلعت يوسف المدير الفني للاتحاد عقب مباراة نادي مصر في الدوري، يوم السبت المقبل للاتفاق على أجندة الصفقات الشتوية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك