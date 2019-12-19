إيفرتون الإنجليزي: استمرار فيرجسون في قيادة الفريق

أعلن نادي إيفرتون أن مدربه المؤقت دانكن فيرجسون سيقود الفريق في المباراة المقبلة أمام أرسنال ضمن مباريات المرحلة الثامنة عشر من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وكان فيرجسون لاعب الفريق السابق، قاد ناديه في الثلاث مباريات الماضية والتي شهدت فوز إيفرتون على تشيلسي 3 - 1 والتعادل مع مانشستر يونايتد 1-1 ، ثم الخسارة أمام ليستر سيتي بركلات الترجيح عقب التعادل 2 - 2 في الوقتين الأًصلي والإضافي في كأس الرابطة المحترفة.

وذكر النادي في بيان له عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، أن فيرجسون سيقود المباراة بمعاونة طاقمه الذي يتكون من جون إيبريل وفرانسيس جيفرز وألان كيلي مدرب حراس المرمى.

ويأتي بيان إيفرتون في الوقت الذي أشارت فيه تقارير صحفية إلى اقتراب الإيطالي كارلو أنشيلوتي من تولي مهام تدريب الفريق عقب إقالته من تدريب نابولي الإيطالي، ليحل محل البرتغالي ماركو سيلفا الذي أقاله إيفرتون.

ويحتل إيفرتون المركز السادس عشر برصيد 18 نقطة في ترتيب الدوري الإنجليزي.